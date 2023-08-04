【裝修攻略@iM網欄】執屋找不同 屋企「由亂入治」之假象

好多人裝修都鍾意搵啲鬼火咁靚嘅設計圖參考，然後搵設計公司出圖裝修，裝完之後就發覺。靚嘅並唔係單位，而係張圖。為免惹仇恨，相片例子就留番上堂*展示，唔會公開貼啦。但可以同大家分享番三個小貼士：

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第一：要識睇設計圖

你有執過相就知道。調一調色、按一按廣角，將空間感倍增係幾咁容易。設計圖就係做緊咁既野啦！仲有其他移除雜物等等招式，令你覺得屋企因為佢既設計而成功大變身。錯！錯！錯！靚既真係只係設計圖。到完工現場睇睇真實情況吧！

第二：要識分析自己間屋點解亂

修佬張圖叫大家搵不同，其實係想大家留意一下，自己間屋係點樣由亂入治。好多人都鍾意增加儲物空間，冇用架。如果你間屋之所以亂，並唔係因為一D可以擺入櫃既野。你越多櫃，空間就越少，咁間屋就只會越亂！

第三：唔好自己會改變

好多人有個美好既幻想，覺得將間屋裝修靚靚後，就會勤力執屋，保持間屋嘅美好狀態。千祈唔好咁諗。你唔會架！

呢個唔係悲觀，係務實。如果你覺得自己會改變。改咗先裝修。唔好期望自己會隨著駛左幾十萬，就會改變生活習慣。

* ：參加裝修學院嘅裝修防伏班學多D啦。無廢話、零冷場。次次同學仔都拍爛手掌話有用架！

▲ 修佬 ＠裝修佬

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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