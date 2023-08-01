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【內房危機】中國百大房企7月銷售按年按月齊跌逾3成　分析：銷售續弱恐危及國企內房

股市 18:02 2023/08/01

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中國百大房企7月銷售按年按月齊跌逾3成　分析：銷售續弱恐危及國企內房

內地房地產未脫險，7月銷售下行，據克而瑞數據指，百大房企7月實現銷售操盤金額3504.3億元（人民幣，下同），按月跌33.5%，按年跌33.1%，較6月按年跌28.1%擴大。據榜單顯示，銷售首三名依次為保利發展、萬科地產及中海地產。

銀河聯昌証券發表報告指，若銷售疲弱持續，可以會危及財務健康的優質房企，包括國企內房，並進一步損害房地產市場的情緒。

首7月百強房企實現銷售操盤金額3.4萬億元，按年跌4.7%，增速由正轉負。克而瑞指，目前市場需求和購買力透支、行業信心也仍處在低位。今以來雖然有一定的修復預期，但在供需兩端制約之下，樓市復蘇動能趨緩、企業去化壓力仍然較大。

克而瑞指，7月下旬起中央頻繁釋放利好信號，政治局會議首次明確樓市供需關係發生重大變化，政策鬆綁及刺激或將加碼，城中村改造有望提速。住建部也在近期講話中表示要落實好降低購買首套住房首付比、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策。若核心一二線能穩步落實局部鬆綁「四限」，整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，難現當年的V型反轉行情。

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編輯：袁諾曦

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