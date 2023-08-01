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【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量　蔚來、理想再創新高　小鵬重返一萬（附表）

股市 18:25 2023/08/01

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一文看清新能源車廠7月交付量（附表）

內地新能源汽車品牌陸續公佈7月數據，理想汽車  （02015） 7月交付量按年增長2倍至3.4萬輛，連續兩個月交付逾3萬輛。蔚來 （09866） 上月交付量突破2萬輛大關，同創歷史新高。小鵬汽車 （09868） 單月交付量也重上1萬輛水平，屬今年首見，惟尚未扭轉按年跌幅。

中資車廠7月交付量（輛）按年變幅
理想汽車34,134+227.5%
蔚來汽車20,462+103.6%
零跑汽車14,335+19%
極氪12,039+139.7%
小鵬汽車11,008-4.5%

理想汽車  （02015） 公布，7月交付量為34,134輛，按年增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬，今年累計交付量達17.3萬輛。此外，L系列三款車型自去年6月相繼發布以來，累計交付已經超過20萬輛。

蔚來汽車 （09866） 公布，7月交付新車20,462輛，按年升103.6%，按月增長91.1%，交付量創歷史新高，當中，約14,066輛是電動SUV，而餘下6,396輛是電動轎車。至於5月下旬才上市SUV ES6，月内的交付量逾1萬輛。截至7月底，蔚來累計交付量75,023輛。

小鵬汽車 （09868） 公布，7月交付量為11,008輛，按年跌4.5%，按月則增長28%，連續6個月實現正增長。該公司指，小鵬G6於6月底上市即交付，7月交付逾3900台，從7月中至7月底，G6已在全國110個城市啟動規模交付。

零跑汽車 （09863） 公布，7月交付量達14,335輛，按年增19%。當中，C系列交付超12,000輛，佔比約85%。

吉利汽車 （00175）  旗下「極氪」公布，7月交付量為12,039輛，按年增139.7%，按月則升13.4%。

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記者：伍鍵文

小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO） 吉利汽車（00175） 美股 港股 零跑汽車（09863） 新能源 汽車 小鵬汽車－W（09868）
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