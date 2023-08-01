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【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量 比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）
內地新能源汽車品牌陸續公佈7月數據，多家車廠單月表現都創年內新高。比亞迪 （01211） 續保持絕對優勢，單月新能源銷量逾26萬輛，按年增長61%。「蔚小理」三家新勢力車廠都創出年內最佳交付量表現。
理想汽車 （02015） 7月交付量按年增長2倍至3.4萬輛，連續兩個月交付逾3萬輛。蔚來 （09866） 上月交付量突破2萬輛大關，同創歷史新高。小鵬汽車 （09868） 單月交付量也重上1萬輛水平，屬今年首見，惟尚未扭轉按年跌幅。
|中資車廠
|7月交付量（輛）
|按年變幅
|比亞迪
|262,161（銷量）
|+61%
|理想汽車
|34,134
|+227%
|蔚來汽車
|20,462
|+104%
|零跑汽車
|14,335
|+19%
|極氪
|12,039
|+140%
|小鵬汽車
|11,008
|-4.5%
比亞迪 （01211） 公布，7月新能源汽車銷量262,161輛，按年增長61%，當中純電動乘用車佔134,783輛，插電式混合動力乘用車佔126,322輛。7月比亞迪海外銷售新能源乘用車達18,169輛。
總結首7個月，比亞迪年內新能源汽車銷量按年增89%，突破151萬輛。
理想汽車 （02015） 公布，7月交付量為34,134輛，按年增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬，今年累計交付量達17.3萬輛。此外，L系列三款車型自去年6月相繼發布以來，累計交付已經超過20萬輛。
蔚來汽車 （09866） 公布，7月交付新車20,462輛，按年升103.6%，按月增長91.1%，交付量創歷史新高，當中，約14,066輛是電動SUV，而餘下6,396輛是電動轎車。至於5月下旬才上市SUV ES6，月内的交付量逾1萬輛。截至7月底，蔚來累計交付量75,023輛。
小鵬汽車 （09868） 公布，7月交付量為11,008輛，按年跌4.5%，按月則增長28%，連續6個月實現正增長。該公司指，小鵬G6於6月底上市即交付，7月交付逾3900台，從7月中至7月底，G6已在全國110個城市啟動規模交付。
零跑汽車 （09863） 公布，7月交付量達14,335輛，按年增19%。當中，C系列交付超12,000輛，佔比約85%。
吉利汽車 （00175） 旗下「極氪」公布，7月交付量為12,039輛，按年增139.7%，按月則升13.4%。
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記者：伍鍵文