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慧景臺三房1190萬連車位成交　單位45年升值逾37倍

股樓投資 18:30 2023/08/01

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二手成交量持續於低位徘徊，個別業主態度軟化，願以低價出讓，市場上不乏用家趁機尋覓筍貨。中原地產張志波表示，中半山慧景臺A座低層3室成交，單位實用面積755平方呎，採三房一套間隔，坐享向南山景，單位於去年8月放盤，叫價1,680萬元，最新以1,190萬元連車位賣出，平均實用呎價15,762元。

據了解，新買家為用家。原業主則於1978年以30.81萬元一手買入單位，持貨45年，是次易手帳面賺逾1,159萬元，單位升值逾37.6倍。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

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撰文 : 蔡子俊

慧景臺 二手市場 中原地產 中半山

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