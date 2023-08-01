慧景臺三房1190萬連車位成交　單位45年升值逾37倍

二手成交量持續於低位徘徊，個別業主態度軟化，願以低價出讓，市場上不乏用家趁機尋覓筍貨。中原地產張志波表示，中半山慧景臺A座低層3室成交，單位實用面積755平方呎，採三房一套間隔，坐享向南山景，單位於去年8月放盤，叫價1,680萬元，最新以1,190萬元連車位賣出，平均實用呎價15,762元。

據了解，新買家為用家。原業主則於1978年以30.81萬元一手買入單位，持貨45年，是次易手帳面賺逾1,159萬元，單位升值逾37.6倍。

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