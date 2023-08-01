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【職場熱話】 畢業生見兩份工都即日獲聘 猶豫應選合約或長工 還是見完第三份工再決擇

理財智慧 17:26 2023/08/01

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在找工作時，薪金和學習機會同樣重要，這會影響以後的升遷速度。近日，有網民在網上討論區發文，指自己收到兩份商業分析師的工作錄取通知，而且還有一份IT業的工作未面試，三份工作的公司背景和提出薪酬各有不同，樓主亦擔心即日有錄取通知的是有『伏』，因而詢問網民意見。網民各有意見，有人都認為樓主不用這麼快做決定，亦有人認為對畢業生而言，學習機會比人工重要。

【理財個案】已退休6旬婦獨居50年唐樓 搬至長者屋是惟一選擇?，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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【職場熱話】1.3萬請唔請到應屆畢業大學生？網民：2017年畢業已經叫價1.5萬，詳見【下一頁

    大部分網民都認為樓主應該見完第三份工再做決定，又指「即日給offer好像很『伏』」、「哪一間公司規模大點選哪間」、「中資有名，對履歷有幫助」、「港資中小企感覺比較『伏』。」亦有網民認為「港資福利差和刻薄」、「中資公司很亂」，但亦有網民指「我覺得亂不亂中資港資其實差不多，而且還要看行業，證券商和銀行根本不能比。」亦有網民指「其實巿場非常缺人，你不如試試直接叫2.5萬，他們出手也太低了。」

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    有網民支持樓主選港資公司的工作，「因為是長工，不過其實合約也各有各好。合約工轉外面的長工時，很大機會被HR壓價壓得很厲害，而且合約工會被歧視，尤其是中資或要到大陸工作的，但合約好在會玩的人每年可以加20至25%人工都得，不用跳槽弄花自己的履歷。而金融業長工，每年不升職人工會加3至5%，升職加8至15%」。網民認為在學習機會方面，「要看公司關注甚麼，有些公司小但固步自封，一樣學不了什麼，而且他們投放在新東西方面的錢會比較少，有些大公司肯試新東西，一樣可以讓你累積很多經驗。」

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    網民又指「要看看所謂有名外企是什麼，假如是『IBM』、『ACN』這類，其實也可以考慮，雖然人工在IT界偏低，但應屆畢業生的人工不是『最』重要，只要經驗充足，未來很快上到4至5萬」、「實際上，你履歷夠漂亮，2年能有3萬。而在一般中小企業能累積的經驗多半不足，未來跳槽也不容易。」另有網民指「你可能會聽過『小公司多東西學，大公司是做齒輪』這類東西，但這樣是因為小公司只需要『完成』，大公司一般要的是盡量『完美』，這也是小公司容易『學壞手勢』的原因。」還有網民表示「相信你做IT的原因，絕對不是熱愛科技吧，這樣的話，絕不建議你做程式設計師顧問或商業分析師更稱心。」

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    撰文 : 陳美鳳

    跳槽 金融 畢業 工種 行業 薪酬待遇 全職 香港 網上討論區

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