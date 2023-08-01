青龍頭豪景花園三房移民盤　大減150萬元沽　呎價7603元

樓價處於回調階段，不乏買家趁機入市。中原地產譚榮輝說，青龍頭豪景花園23座低層A室，實用面積1,381平方呎，三房套房連工人房間隔，附帶企理裝修，享全海景，原叫價1,200萬元放盤，終大減150萬元，即約13%，以1,050萬元沽出，實用呎價約7,603元。

譚榮輝透露，原業主移民賣樓，所以減價150萬元賣樓，而買家為同區換樓客，見單位呎價平，趁機換樓。

資料顯示，原業主於1996年4月以565萬元購入單位，持貨27年，現帳面獲利485萬元，物業期內升值86%。譚榮輝指，豪景花園7月錄得6宗成交，平均實用呎價約9,000元。

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