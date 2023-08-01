【ChatGPT】OpenAI疑已向美國專利局　提交「GPT-5」商標申請

OpenAI所研發的生成式人工智能機械人ChatGPT，在全球引起潮流，而當時OpenAI很快便新版本「GPT-4」自然語言模型，帶來更強勁的效果。而OpenAI行政總裁Sam Altman 4月期間更強調，他們並沒有在訓練「GPT-5」，而且短期內也不打算向這方面發展。不過，最近就有商標律師表示，OpenAI已向美國專利商標局（USPTO）提交「GPT-5」商標申請。

【AI競賽】Meta最快9月推AI聊天機械人 提供搜尋功能及建議

【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT 暗網及Telegram流通

美國商標律師Josh Gerben最近在Twitter（又稱X）上指出，OpenAI已於7月18日向USPTO提交申請註冊「GPT-5」名稱商標。註冊簡介指出，GPT-5將提供離線及在線版本AI生成語音和文本軟件；以及離線及在線版本自然語言處理、生成、理解和分析軟件。

不過，多間外媒均估計，OpenAI提交申請主要是為了避免被他人或有心人士搶先註冊，距離GPT-5登場仍有一段時間。OpenAI目前仍會聚焦於改善GPT-4自然語言模型應用、ChatGPT應用服務，以及擴大與其他廠商的合作。

【網絡安全】FBI警告 使用AI發動網絡攻擊數量正極速增加

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：