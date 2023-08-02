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【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家

商業 11:00 2023/08/02

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日本便利店集團Lawson宣布，8月底Lawson在中國的門市數量將突破6,000家。該品牌在去年4月曾宣告，要在2025年將中國的門市增加至10,000家。

【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量升19.6%及18.5%　勝過市場預期

在2022年7月，Lawson就宣布在中國已突破5,000家門市，換言之在一年間增加了1,000家門市。最新資料顯示Lawson在中國的門店有6,024家。Lawson自1996年起已在中國開設便利店，第一家門市開設在上海，而上海及周邊地區（上海、浙江、江蘇）的分店亦最多，總數達2,579家，佔42%。緊隨其後的是重慶及周邊地區的861家、遼寧省沈陽和大連等的676家、湖北武漢市的636家、北京及周邊地區的484家等。

Lawson在1996年受到上海市政府邀請，並在同年成立中國子公司上海Lawson，成為第一家進駐中國的日本便利店，並將日本便利店食品如關東煮和飯糰等，首次引入中國便利店。自2010年起，Lawson利用在上海得到的經驗，陸續在中國不同城市成立了當地子公司並開辦便利店，包括重慶、浙江、大連、北京、天津等。

推動區域許可協議  快速拓新店

自2014年起，Lawson便與中國各城市當地零售商的超大型特許經營協議，加速擴大開店面積和門店數量，並透過推廣區域許可協議，讓一些合作夥伴公司也擁有總部職能，負責指定區域的整體運營和市場開發，例如8月4日開業的海南省海口市分店就是根據區域許可協議進行運營。

Lawson社長武益定信表示，海外業務是該公司為2025年制定的中期經營願景「挑戰2025」的增長動力，並確認以中國為中心業務的目標。同時Lawson亦計劃在東南亞，包括泰國、印尼、菲律賓等國家，還有太平洋的夏威夷開設總計400家門店。

【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%

責任編輯：李智賢

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