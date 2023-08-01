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【香港經濟】本港6月份零售業總銷貨價值臨時估計升19.6%　珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售貨值升64.3%

宏觀解讀 17:07 2023/08/01

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【香港經濟】本港6月份零售業總銷貨價值臨時估計升19.6%

政府統計處公布，6月份零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年升19.6%，按月升18.5%。與去年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計升20.7%。

6月份網上銷售佔6.7%

6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌3.3%，按月亦跌3.7%。與2022年同期比較，2023年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.2%。扣除其間價格變動後，6月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升17.5%，按月升16.6%。與2022年同期比較，2023年上半年的零售業總銷貨數量的臨時估計升18.9%。
 
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，若按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升64.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升20.5%）；服裝（上升34.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.6%）；百貨公司貨品（上升4.2%）；藥物及化妝品（上升49.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.3%）；汽車及汽車零件（上升24.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.1%）；中藥（上升17.1%）；書報、文具及禮品（上升19.3%）；以及眼鏡店（上升29.9%）。

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編輯：陳韻妍

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