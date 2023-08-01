【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息

▲ 自上周五銀債開賣後，大小行鬥加定存息

8月開局，4間銀行鬥加港元定期存款息，包括渣打香港（02888）新推3個月享3.3厘，上商搶閘加3個月年息0.1厘至3.88厘；信銀國際提高半年期0.25厘至4.4厘，工銀亞洲新推全新客戶1個月及3個月年息齊享4.6厘，如以上限80萬元新錢計，1個月賺取3,000元利息，3個月賺息7,200元。

此外，自從銀債於上周五（7月28日）開售至今，已有5間銀行為迎戰鬥加定存息，當中以中資大行最勇，工銀亞洲多招齊發，既提高38天、98天及188天0.1厘，最高是98天的4.3厘；又上調1個月到1年的短中長息0.125厘，最高是3個月享4.225厘。

除了上商及信銀國際外，東亞（00023）昨日（7月31日）已調升3個月及半年0.2厘，3個月的新息率報4.4厘，半年為4.3厘，1年加0.1厘至4.1厘。渣打更早於上周五勁升7天年息兩厘，新息率至10厘。

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■花旗料下半年本港GDP升5.7% 市料經濟復甦貸款漸增 高息吸存有出路

專家指，月結後港元拆息仍高企，1個月拆息5連漲，新報5.3厘的16年高位。再者，市場仍憧憬下半年本港加快復甦，貸款有望趨增，業界高息吸存出路漸多。市料加息搶客戰至下周三（9日），銀債截止認購才稍歇。

本港剛公布第二季經濟增長遠遜預期，按年只升1.5%，較花旗預計的2.9%差；這美資大行剛下調今明兩年GDP預測。今年預測從原本升4.5%、已調低至4%；明年由升3.9%、降至3.5%升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，下半年本港GDP料升5.7%。

同樣，上商研究部主管林俊泓新近下調今年全年本港GDP預測，從4.4%調低至4.3%；但維持第三季勁升7.2%，末季再顯著反彈6.1%。

另有3行延長特惠息，華僑銀行剛把1年享4.15厘等多個優惠，原本於昨天（7月31日）截止，現已順延至8月底；創興3個月享4.4厘、以及富邦3個月的4.5厘也作相應延期。

■券商銀債反應踴躍 致富累計吸金突破1億元 兩張百萬元大飛

此外，銀債續反應踴躍，致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，銀債累計吸引620人入票，認購額逾1.05億元，平均落注額17萬元；有兩張以上限100萬元的大飛。

■招商永隆谷ESG客 新推半年綠色定存享4.4厘 門檻1萬元 高於普通定存0.3厘

那邊廂，中資行另闢戰綫搶ESG（環境、社會及管冶）客商機，招商永隆銀行今日發行首批綠色及可持續發展存款，旗下零售客戶可通過「招商永隆銀行一點通」手機 APP認購，有關綠色存款所募集的資金將會投放於合資格的綠色項目，為促進香港成為區內領先的「綠色金融中心」作出貢獻。

由即日起，客戶可透過「一點通」認購綠色存款，存期為6個月，年利率為4.4厘，門檻1萬元；先到先得，額滿即止。

對比目前這中資行的半年定存為4.1厘，起存額為50萬；若進場1萬元，僅4.05厘，反映新推綠色定存較普通存款高0.3厘。

上述特惠息發行所得的資金將根據「招商永隆銀行綠色及可持續發展類存款發行框架」，用於為合資格綠色類別活動清單的債務工具，及可持續發展表現掛鈎債務工具（包括但不限於貸款或債券）的融資或及再融資，以推動經濟邁向低碳及可持續發展轉型。

合資格行業包括可再生能源、能效提升、污染防治、清潔交通、可持續水資源與廢水管理、綠色建築、陸地與水域生態多樣性保護、生物資源和土地資源的環境可持續管理、氣候變化適應等。

招商永隆銀行總經理助理林淑芬表示，希望藉着本次綠色存款的發行，可以讓零售客戶透過簡單的定期及高息存款產品，為促進綠色及可持續發展項目出一分力。該行將全力以赴，貫徹綠色及可持續發展銀行經營模式，加大綠色金融發展力度，同時致力推進市場邁向綠色經濟。

順帶一提，上述優惠由香港品質保證局作為獨立第三方專業認證機構，對該批綠色存款進行認證，並出具綠色存款發行前驗證報告。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



