豐田錄得驚人第一季度營業利潤 按年增長94%約1.12 萬億日元　

豐田（7203）周二（1日）表示，由於銷量和生產率的提高以及日元走軟帶來的利好，第一季度的營業利潤幾乎翻了一番，營業利潤總額為 1.12 萬億日元（78.5 億美元），比去年同期增長 94%。

去年第一季度的營業利潤為 5,786.6 億日元。豐田公司維持了今年盈利 3.0 萬億日元的預期，因為其所面臨的情況與三個月前相比沒有大的變化。23位分析師的平均預期為3.6萬億日元。豐田表示，可能會考慮在發布半年財報時進行修正。

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豐田表示，中國市場的競爭已變得 「極其嚴峻」，並補充說，匯率波動和豐田在這個全球第一大汽車市場的降價應對措施損害了其在中國的業績。它沒有具體說明它採取了哪些措施，但許多汽車製造商已經降低了汽車價格或生產成本，以便在這個迅速轉向電動汽車的市場上保持競爭力。

豐田曾表示，將加強在中國的電動汽車技術開發，並大幅削減生產成本，以提高競爭力。在另一個重要市場北美，豐田表示，隨著大流行後芯片短缺的影響減弱，消費者被壓抑的需求使其受益。

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在全球範圍內，豐田本季度共售出約253萬輛豐田和Lexus豪華品牌汽車，同比增長8.4%，其中約34%為混合動力車和其他電氣化汽車。日本市場的表現尤為強勁，營業利潤比去年同期增長了一倍多，達到 7,007 億日元，佔整體營業利潤的 60% 以上，原因是在半導體供應改善的幫助下，汽車銷量有所增長。

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記者：張瑋婷