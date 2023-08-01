  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲更新工作假期計劃 擴至BNO持有人 放寬年齡限制

環球社會熱點 17:30 2023/08/01

分享：

分享：

澳洲內政部早前公布，更新有關英國護照持有人申請當地工作假期的安排。最新規定下，申請人年齡限制升至35歲，英國國民海外護照（BNO）亦可申請。

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國 【下一頁】

內政部上周四（7月27日）公告表示，已與英國政府就工作假期及青年交流計劃達成新協議。今年7月1起，任何年滿18歲至35歲英國護照持有者可申請前往工作假期。歲數限制由31歲上升至35歲。

2024年7月1日起，英國護照持有者亦可在免除指定工作要求下，申請最多3次澳洲工作假期簽證。而且只要在澳洲東岸時間午夜12點前未滿36周歲，相關人士仍符合申請資格。

瑪歌羅比宣傳《Barbie芭比》澳洲口音惹美國網民負評（有片） 【下一頁】

同時，英國護照持有者範圍亦擴大至持有BNO人士。以往曾用其他護照申請工作假期簽證的英國公民亦允許，用英國護照申請第二或第三次的澳洲工作假期簽證。

合資格人士現時最多可循3次工作假期簽證，逗留在澳洲3年。申請人不需連續居住在3年，只需在年齡限期前提交申請，第二及第三次申請亦可在澳洲境外提交。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲維多利亞州指開支過高 放棄主辦英聯邦運動會
2023/07/18
澳洲維多利亞州指開支過高 放棄主辦英聯邦運動會
澳洲超市引入「無淚」洋葱 售價貴普通版數倍
2023/07/13
澳洲超市引入「無淚」洋葱 售價貴普通版數倍
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
2023/06/28
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
澳客投訴餐廳太少素食選擇 英名廚反擊：素食者不得內進
2023/06/22
澳客投訴餐廳太少素食選擇 英名廚反擊：素食者不得內進
澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半
2023/06/14
澳洲十大高薪職位 醫療行業佔一半

你可能感興趣

澳洲維多利亞州指開支過高 放棄主辦英聯邦運動會
17:00 2023/07/18
澳洲維多利亞州指開支過高 放棄主辦英聯邦運動會
澳洲超市引入「無淚」洋葱 售價貴普通版數倍
10:05 2023/07/13
澳洲超市引入「無淚」洋葱 售價貴普通版數倍
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
15:03 2023/06/28
澳洲5月通脹升5.6% 加息壓力料消減
移民 簽證 工作假期 澳洲 英國 BNO

下一篇文章

緬甸軍政府特赦昂山素姬 刑期料最多減6年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣
英國將發放過百張許可證 准開採北海石油及天然氣
英國一年破獲不足6%罪案 政府稱社會目前更安全
英國一年破獲不足6%罪案 政府稱社會目前更安全
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
馬斯克發光「X」標誌接大量投訴 已遭勒令拆除
馬斯克發光「X」標誌接大量投訴 已遭勒令拆除
【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道
【日本核廢水】福島第一核電站 完成拆除高輻射污染管道
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款