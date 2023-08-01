澳洲更新工作假期計劃 擴至BNO持有人 放寬年齡限制

澳洲內政部早前公布，更新有關英國護照持有人申請當地工作假期的安排。最新規定下，申請人年齡限制升至35歲，英國國民海外護照（BNO）亦可申請。

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國 【下一頁】

內政部上周四（7月27日）公告表示，已與英國政府就工作假期及青年交流計劃達成新協議。今年7月1起，任何年滿18歲至35歲英國護照持有者可申請前往工作假期。歲數限制由31歲上升至35歲。

2024年7月1日起，英國護照持有者亦可在免除指定工作要求下，申請最多3次澳洲工作假期簽證。而且只要在澳洲東岸時間午夜12點前未滿36周歲，相關人士仍符合申請資格。

瑪歌羅比宣傳《Barbie芭比》澳洲口音惹美國網民負評（有片） 【下一頁】

同時，英國護照持有者範圍亦擴大至持有BNO人士。以往曾用其他護照申請工作假期簽證的英國公民亦允許，用英國護照申請第二或第三次的澳洲工作假期簽證。

合資格人士現時最多可循3次工作假期簽證，逗留在澳洲3年。申請人不需連續居住在3年，只需在年齡限期前提交申請，第二及第三次申請亦可在澳洲境外提交。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培