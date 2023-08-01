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學生客1.8萬月租翰林峰開放式戶　代理：同類型單位租金半年升逾三成

股樓投資 17:04 2023/08/01

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踏入暑期租賃旺季，個別屋苑租金持續上升。中原地產鍾光英說，西營盤翰林峰5座中層D室，實用面積230平方呎，開放式間隔，享開揚城市景觀，月租叫價1.8萬元，放盤即日獲學生「零議價」承租，平均實用呎租達78.3元。 

鍾光英透露，同類型單位於年初租金約1.35萬元，租金於半年間升逾三成至1.8萬元，而隨着租盤被市場快速消耗，8月份盤源漸趨緊張，料租金仍有上升趨勢。

據了解，租客為學生，為方便上學，加上見同區租盤盤源緊張，故沒有睇樓便決定租用單位。資料顯示，業主於2017年以666萬元購入單位，以月租1.8萬元計，現享約3.2厘租金回報。 

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 私人屋苑 翰林峰 西營盤 中原地產

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