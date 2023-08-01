▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐英國存息低遭監管機構關注 祈耀年：存息定價不基於監管干預

英國監管機構據報要求，包括HSBC滙豐 （00005） 在內的9家英國銀行及房屋協會必須於8月底前，向監管機構證明其部分儲蓄利率較低的原因，否則或會面臨制裁，而英國滙豐近月提高了儲蓄利率，由此前1.35厘，上調至1.75厘。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）今在業績電話會議中表示，對儲蓄利率的定位，實際上是為客戶提供該行認為公平、適當的定價，「我們的定價並不是因為監管部門的干預」。 集團在英國的儲蓄定價和抵押貸款定價，都是基於集團認為正確的收費價格和支付價格，以反映孳息率曲線。

滙豐英國按揭帳簿維持強韌

他稱，滙豐有一系列很好的儲蓄產品，在英國，該行的2年定期儲蓄帳戶利率為5.1厘，而兩年期固定利率抵押貸款，對於按揭成數為6成的現有客戶，該行的收費現約5.53厘。因此，該行在英國的淨利息收益率還不錯。

被問到高息環境會否令集團在英國的按揭帳簿質素轉壞，財務總監艾橋智（Georges Elhedery）表示，滙豐英國按揭帳簿維持強韌，對帳簿內投資組合的承受能力感到滿意。

另外，對於國民西敏寺銀行（NatWest）涉嫌因政見而關閉英國政客銀行戶口，祈耀年強調滙豐不會因任何客戶的政見以至言論而關閉其戶口，該行一直重視與客戶的關係，亦會嚴守監管機構就反洗黑錢等要求。

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記者：胡學能