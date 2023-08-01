【日圓走勢】景順：日央行決議旨在靈活應對風險　料當地明年上調政策利率　日圓兌港元跌至5.46算

日本央行上周政策會議後公布允許10年期債券孳息率的實際上限升至1厘，震撼市場和令日圓滙價出現波動，但景順日本環球市場策略師Tomo Kinoshita認為，決議旨在靈活應對上行及下行風險，並非針對放寬或收緊貨幣政策，料央行要到明年才會上調政策利率。每美元兌日圓跌至142.7，兌港元5.46算。

日本投資者或減少買美債

Tomo Kinoshita指，央行上周決議令市場感到意外，但指當局維持2024及2025財政年度的核心CPI通脹展望於1.7%及1.8%，反映日本央行預期仍未實現2%的通脹目標，可能繼續維持寬鬆的貨幣政策。意味決議並非針對放寬或收緊貨幣政策，旨在靈活應對上行及下行風險，提升貨幣放寬的可持續性。

他指出，日本央行料將繼續透過調整買債操作及實施指定價格買債操作控制孳息率曲線（及10年期債券孳息率）。倘若日本長債孳息率進一步上升，為美債券孳息率帶來上行壓力，日本機構投資者對美國債券的投資可能有所減少。

料日股下半年跑贏已發展經濟體

Tomo Kinoshita預計，2024年企業與工會之間於春季的集體談判可能推動工資大幅增長，從而令日本央行在2024年4月份召開的政策會議上同時上調短期及長期政策利率。於此之後，日本央行可能在進一步收緊貨幣政策之際取消孳息率曲線控制政策。

故該行認為當前日本經濟依然強勁，日本長債孳息率的升幅受限及日圓升值不太可能會削弱經濟。此外，隨著日本經濟相對美國及歐洲持續轉強，預計今年下半年日本股市表現將優於其他已發展經濟體。

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編輯：葉志偉