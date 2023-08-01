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【英鎊定存】 花旗料本周四英國加息0.25厘 英鎊短存最高14.28厘

16:43 2023/08/01

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花旗料8月及9月英國將連續加息0.25厘

踏入8月又進入議息周，澳洲今天（8月1日）議息剛公布凍息維持不變；本周四（3日）輪到英國議息，美資大行花旗料英倫銀行將放缓加息，由上次的半厘到只加四分一厘；但第四季仍加多一次便收手。

英國曾於6月22日重手加0.5厘至5厘，其時聯儲局於6月中已煞停加息。不過，美國剛於上周四（7月27日）重啓加息0.25厘，縱使儲局主席鮑威爾暗示息率仍未見頂，惟市料加息已屆尾聲；反觀英國通脹仍肆虐，令息魔難退。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，本周四英倫銀行有機會加息25點子，第四季可能再加一次至5.5厘；英鎊於3個月內、未來半年到1年預測皆為1.3。
 
英鎊今天報1.28，鎊滙後向亦繫於美元。廖嘉豪指，即使聯儲局加息周期仍未結束，但已經非常接近。經濟放緩最早可能會在明年第一季度開始較為明顯，屆時假設通脹如預期繼續大幅下降，市料明年可能將有更多減息；而美滙指數於3個月內預測為100.19，未來6到12個月料為97.1。

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渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，未來三個月，美滙指數如果未能突破阻力位102.3，近期反彈可能逆轉，有機會回落至100水平。聯儲局似乎對進一步加息持開放態度，但渣打對債息預期基本保持不變。加上歐洲及英國經濟面臨下行風險，當通脹降溫速度快過預期，變相與美國的實際息率差距有望收窄，對美元不利。未來12個月還有一個因素可能拖低美元，就是經濟深度衰退風險降低，或強化「美元微笑」框架，「美元微笑」理論是指當環球增長超過美國增長時，美元應該走弱。

■渣打上調英鎊預測  3個月料見1.29  1年後挑戰1.33

陳正犖又說，現在預計歐元兌美元3個月內或收復1.12， 12 個月內可能挑戰 1.15。英國近期公布通脹放緩，市場立即降低對英倫銀行利率峰值的預期，紓緩英鎊下行風險，所以渣打亦調高了英鎊兌美元3個月預測至1.29，12個月預測則升至1.33。

此外，英國金融行為監管局（FCA）早前督促滙豐（HSBC）等4大銀行提高存息，因英倫銀行已累加5厘息，但當地平均存息僅2.4厘，按揭息率卻高達6.4厘，被指有謀暴利之嫌。其後Natwest、萊斯及滙豐巳把1年存息勁加至約5厘。

英鎊爆加息搶客戰 上商及大眾銀行今天鬥加 不敵富邦連環推破頂息

好息之徒毋須羨慕，因港銀早已爆發加息搶客戰，就如今天兩行鬥加，包括上商提高1個月年息0.1厘至2.7厘，大眾銀行更重手加3個月年息0.3厘至3.3厘。

事實上，下半年開局，富邦重演去年「瘋狂搶錢」猛以息誘避險族，更連環出招，既勁加7天年息至14.28厘，拋離恒生（00011）相同短存的13.9厘，晉級冠絕全城的高息王；富邦又推1個月5.38厘，險勝花旗的5厘，問鼎此存期之首。

而早前渣打香港（02888）及工銀亞洲也追趕加息快車，招商永隆亦於5月23日調高短中長息，半年期勁升0.5厘，新息率至3.3厘，跟1年看齊；建行亞洲更早於5月中連環推多個高息計劃，如一年有3.7厘，追貼上商齊膺雙冠王。

高息榜︰
*7天短息︰
富邦14.28厘
恒生13.9厘
渣打香港13.8厘
滙豐、中銀香港（02388）、集友及南商13厘
星展11厘

*中長期高息王︰
1個月︰富邦5.38厘
3個月︰上商3.4厘
半年︰上商及建行亞洲3.5厘
1年期︰上商及建行亞洲3.7厘

英國於6月把政策利率加至5厘，為今輪加息周期第13次出手，且創金融海嘯後距今15年的新高。可是，激進加息後，當天英鎊不升反跌，報1.2765，兌港元更失守10算，低見9.98，主因市場擔心英國有滯脹風險。

恒生首席市場策略員温灼培亦料，英國加息0.25厘似乎為市場的共識。

華僑銀行經濟師姜靜預期，未來兩周英鎊兌美元介乎1.28到1.31；兌港元的上落區間在9.87至10.23。

姜靜補充，早前英倫銀行貨幣政策委員會中有成員望保持目標利率不變；行長貝利（Bailey）卻指，通脹仍過高，市場押注英國於 8月加息或50個基點，12月的利率峰值更突破 6厘。

今年上半年英鎊急漲4%，為表現最好的G7外幣，受惠英國是最早加息的主流貨幣；可惜，至今仍未能遏止通脹，市料英倫銀行加息周期將較美國長，甚至須大幅加至逾6厘，遠較美息的5.5厘高，更是最高息的10大活躍貨幣才能痛擊CPI，惟未必再刺激鎊滙走強。

順帶一提，自從英國的按揭息率衝破6厘後，累樓價響警號轉跌，醞釀按揭危機斷供潮。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君


 
 

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