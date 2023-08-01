恒生上半年多賺79% 毎股派第二次中期息1.1元

恒生銀行(00011) 公布上半年業績。集團純利為98.2億元，按年增長79％；恒生亦宣派第二次中期股息為每股1.1元，今年上半年每股派息合共為2.2元，較去年上半年的1.4元升57.1％。恒生全日收報115.7元，跌2.5%。

海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍 詳情請看【下一頁】

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

期內，恒生營業溢利增長67％至108.5億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增長29％至199.4億元。受惠於市場利率上升，淨利息收入按年增長42％至151.9億元。與去年同期比較，賺取利息之平均資產大致持平。淨利息收益率擴闊62個基點至2.09％，而淨息差則增加31個基點

至1.72％。與去年同期比較，非利息收入上升1％。但與去年下半年比較，則錄得15％之增長。淨服務費收入減少3％至26.6億元。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生淨利息收益率擴闊，若干高成本定期存款到期，令客戶存款息差有所改善，惟客戶存款息差仍然受壓，業界會繼續留意加息環境下往來及儲蓄存款轉移至定期存款的趨勢。

【滙豐業績】 滙豐上半年列帳基準稅前利潤升1.5倍 擬進一步展開最多20億美元回購 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機