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恒生上半年多賺79% 毎股派第二次中期息1.1元

股樓投資 17:14 2023/08/01

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恒生銀行(00011) 公布上半年業績。集團純利為98.2億元，按年增長79％；恒生亦宣派第二次中期股息為每股1.1元，今年上半年每股派息合共為2.2元，較去年上半年的1.4元升57.1％。恒生全日收報115.7元，跌2.5%。

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【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

期內，恒生營業溢利增長67％至108.5億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增長29％至199.4億元。受惠於市場利率上升，淨利息收入按年增長42％至151.9億元。與去年同期比較，賺取利息之平均資產大致持平。淨利息收益率擴闊62個基點至2.09％，而淨息差則增加31個基點
至1.72％。與去年同期比較，非利息收入上升1％。但與去年下半年比較，則錄得15％之增長。淨服務費收入減少3％至26.6億元。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生淨利息收益率擴闊，若干高成本定期存款到期，令客戶存款息差有所改善，惟客戶存款息差仍然受壓，業界會繼續留意加息環境下往來及儲蓄存款轉移至定期存款的趨勢。

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撰文 : 李尚毅

恒生銀行（00011） 港股

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