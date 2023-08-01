▲ 【電動車】理想汽車7月交付量增近2.3倍 連續兩個月交付量突破3萬

理想汽車 （02015） 公布，7月份理想汽車共計交付新車34,134輛，按年增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬，今年累計交付量已經達到173,251輛。

理想汽車董事長兼行政總裁李想表示，作為家庭首選的豪華汽車品牌，公司於7月完成了第40萬輛用戶交付，成為國內首家取得這一成績的新勢力車企。

他又指，理想L系列三款車型自去年6月相繼發布以來，累計交付已經超過20萬輛，並在二季度連續3個月蟬聯30萬元以上SUV銷量冠軍，持續領跑中國豪華汽車品牌的市場表現。其中，家庭五座旗艦SUV理想 L7在上市5個月時間內，總交付量順利突破5萬輛；品牌旗下兩款六座SUV產品， 理想L8和理想L9的交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。

截至7月31日，理想汽車在中國已有337家零售中心，覆蓋128個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心323家，覆蓋222個城市。

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編輯：姚卓然