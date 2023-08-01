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【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期

商業 16:37 2023/08/01

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政府統計處發表今年6月的零售業銷貨額數字，銷貨價值和銷貨數量均勝過市場預期。2023年六月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較2022年同月上升19.6%。2023年五月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同月上升18.5%。與2022年同期比較，2023年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.7%。

【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%
 
在2023年六月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較2022年同月下跌3.3%。2023年五月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌3.7%。與2022年同期比較，2023年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.2%。
 
扣除其間價格變動後，2023年六月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升17.5%。2023年五月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升16.6%。與2022年同期比較，2023年上半年的零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.9%。
 
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年六月與2022年六月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升64.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升20.5%）；服裝（上升34.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.6%）；百貨公司貨品（上升4.2%）；藥物及化妝品（上升49.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.3%）；汽車及汽車零件（上升24.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.1%）；中藥（上升17.1%）；書報、文具及禮品（上升19.3%）；以及眼鏡店（上升29.9%）。
 
另一方面，2023年六月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.5%。其次為燃料（銷貨價值下跌19.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌6.4%）。2023年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升5.3%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升4.2%。
 
政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在六月按年繼續明顯上升。發言人指出零售銷售的前景維持良好。訪港旅客人數在未來數月將進一步上升。勞工市場情況改善和政府多項鞏固經濟復蘇動力的措施如發放消費券，都應為本地消費需求提供支持。

【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一

責任編輯：李智賢

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