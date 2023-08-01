【信義系業績】 信義系上半年純利齊倒退 股價集體下跌 信義能源急挫逾20%

信義系3家公司昨日（7月31日）公布上半年業績，盈利齊齊下滑。其中，信義光能（00968）和信義玻璃（00868）中期純利較去年同期分別下跌26.9%和35%，信義能源（03868）也較去年同期減少9%。信義系股價明顯急挫，其中信義能源更暴跌超過20%，收報1.9元，跌20.5%，成交額1.5億元。信義光能收報7.55元，大跌10.1%；信義玻璃亦跌5%，收報12.24元。

同場加映﹕【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

信義光能指，上半年純利為13.9億元；營業額升25.2%至121.4億元，中期息減少25%至每股7.5仙。期內，毛利率下降8.7個百分點至22%，主要是太陽能玻璃業務的盈利能力下降及發電場業務的利潤貢獻減少。公司表示，集團正處於毛利周期的低水平，惟第二季的毛利水平已較第一季改善，相信下半年會再提升。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

信義玻璃中期純利為21.5億元；營業額下跌7.5%至126.2億元，中期息大減35%至每股26仙。期內，毛利率按年跌9個百分點至29%。公司表示，中國市場浮法玻璃平均售價下跌和生產成本上升導致盈利下滑。

信義能源中期純利為5.7億元；營業額微升2.4%至12.9億元，惟中期息大減55.8%至每股3.4仙。集團行政總裁兼執行董事董貺漄解釋，集團預留更多現金進行收購活動，全年收購總核准容量700至1,000兆瓦的大型太陽能電站項目的目標不變，預計資本開支約30億元人民幣。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧