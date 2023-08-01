  • 31°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】Meta最快9月推AI聊天機械人　提供搜尋功能及建議

科技 16:44 2023/08/01

分享：

分享：

外媒消息指，Meta準備最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人，主要為用戶提供新的搜尋功能及推薦，同時成為可供人消遣的產品。

Meta早前被爆出，為了追趕AI熱潮，正秘密研發AI聊天機械人。而今（1日）就有外媒表示，Meta準備最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人，主要為用戶提供新的搜尋功能及推薦，同時成為可供人消遣的產品。

【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT　暗網及Telegram流通

【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%

英國《金融時報》引述消息人士指，Meta正設計能與40億用戶進行人與人對話的AI聊天機械人，部份聊天機械人有著不同的「人設」（personas）和性格。消息指，Meta正研究率先推出一款說話語調像美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的機械人；另一款則是走衝浪人士風格，主要提供旅遊建議。

據悉，相關功能最快將於9月登場。至於香港能否使用，則仍需待官方公布。

【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
2023/07/27
【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據
2023/07/27
【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
2023/07/25
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
2023/07/20
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

你可能感興趣

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
14:38 2023/07/27
【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據
12:54 2023/07/27
【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
17:17 2023/07/25
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
人工智能 科技產品 移動裝置 社交平台 Meta 美國 機械人

下一篇文章

【Google失效】Android警報無法偵測土耳其地震　Google：僅是輔助服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】FBI警告　使用AI發動網絡攻擊數量正極速增加
【網絡安全】FBI警告　使用AI發動網絡攻擊數量正極速增加
【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT　暗網及Telegram流通
【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT　暗網及Telegram流通
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【Google動向】Google再發電郵提醒　將於12月陸續清理非活躍帳號
【Google動向】Google再發電郵提醒　將於12月陸續清理非活躍帳號
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%
【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款