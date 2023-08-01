【AI競賽】Meta最快9月推AI聊天機械人　提供搜尋功能及建議

▲ 外媒消息指，Meta準備最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人，主要為用戶提供新的搜尋功能及推薦，同時成為可供人消遣的產品。

Meta早前被爆出，為了追趕AI熱潮，正秘密研發AI聊天機械人。而今（1日）就有外媒表示，Meta準備最快在下個月推出一系列的AI聊天機械人，主要為用戶提供新的搜尋功能及推薦，同時成為可供人消遣的產品。

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英國《金融時報》引述消息人士指，Meta正設計能與40億用戶進行人與人對話的AI聊天機械人，部份聊天機械人有著不同的「人設」（personas）和性格。消息指，Meta正研究率先推出一款說話語調像美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的機械人；另一款則是走衝浪人士風格，主要提供旅遊建議。

據悉，相關功能最快將於9月登場。至於香港能否使用，則仍需待官方公布。

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責任編輯：曾曉汶

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