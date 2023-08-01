【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%至9.82億元　息維持15.94仙　未來數月燃料調整費料續回落

▲ 【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%至9.82億元 息維持15.94仙

港燈電力投資 （02638） 純利按年增長9.8%至9.82億元，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增長10.7%至37.39億元，中期息維持15.94仙。港燈的燃料調整費從6月開始下調，由2023年1月的82.5仙，回落至8月的69.7港仙，跌幅達15.5%，集團預期在2023年餘下月份，燃料調整費有望繼續回落。

港燈上半年售電量升3.3%

由於天氣較為和暖，加上香港的經濟與商業活動在抗疫措施撤銷後逐漸復常，集團上半年售電量升3.3%，但相比疫情前、2019年上半年仍然跌5.8%。港燈正進行大型網絡升級工程，其中北角132千伏電力開關站已進入最後測試和投產前調試階段，計劃在今年11月中旬通電。

為提高天然氣發電比例，港燈在南丫發電廠進行大型資本工程項目，有關項目已接近完工，當中包括新建3台380兆瓦燃氣發電機組，其中兩台 L10 及 L11 已經投產。第3台機組 L12 的機房、渦輪機大堂、行政及中央控制大樓，以及主要機電設備等建設工程已大致完成，正進行主要輔助系統的測試和初步調試，預計可於 2024 年初投入商業運作。

海上液化天然氣接收站已於2023年7月初投入商業運作，接收站可儲存高達26.3萬立方米液化天然氣，大幅提升南丫發電廠天然氣供應的穩定性和安全性。在項目投產前，連接接收站與發電廠的 18 公里海底管道、碼頭上蓋設備及「浮式儲存再氣化裝置」船均成功通過最後的性能保證測試。接收站由港燈與中華電力合作發展，並由雙方聯營的香港液化天然氣接收站營運。

研究在將軍澳興建電力接收站的可行性

主席霍建寧表示，長遠相信輸入零碳電力是滿足香港用電需求和同時達到減碳目標的可行途徑，港燈已開始研究如何透過區域合作輸入零碳電力，並會與政府合作規劃在將軍澳興建電力接收站的可行性。

截至6月底，向外貸款總額為520.54億元，其中包括無抵押之銀行貸款及已發行的債務證券，至於銀行已承諾但未動用的信貸額為44.5億元。

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編輯：陳韻妍