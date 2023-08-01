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親海駅II部署周內開價　夥Alipay HK推優惠吸客

股樓投資 16:59 2023/08/01

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長實集團（01113）油塘親海駅II推售在即，長實營業部首席經理郭子威表示，周內會上載首張價單，提供不少於132伙。發展商今宣布項目將夥Alipay HK為睇樓客及買家送出優惠，參觀示範單位及購買項目單位都可獲得AlipayHK積分（A.point），可直接換取現金購物，亦可換領商店優惠券等。

長實營業經理陳詠慈指，準買家參觀示範單位可獲贈5萬A.point積分，消費值等同50元。至於項目買家於購買開放式及一房戶後可獲1,000萬A.point積分，消費額相等於1萬港元。購買兩房戶的買家可獲2,000萬A.point積分，相等於2萬元。購買三房買家可獲3,000萬A.point積分，相等於3萬元。發展商預計此計劃將送出總消費價值不少於150萬元的積分。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，A.point積分除了可以換取現金作購物外，亦可換領商店優惠券及乘搭交通工具等。另項目住客將來亦可通過AlipayHK繳交管理費。

 

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 支付寶 油塘 親海駅 親海駅II 長實集團（01113） 長實

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