親海駅II部署周內開價　夥Alipay HK推優惠吸客

長實集團（01113）油塘親海駅II推售在即，長實營業部首席經理郭子威表示，周內會上載首張價單，提供不少於132伙。發展商今宣布項目將夥Alipay HK為睇樓客及買家送出優惠，參觀示範單位及購買項目單位都可獲得AlipayHK積分（A.point），可直接換取現金購物，亦可換領商店優惠券等。

長實營業經理陳詠慈指，準買家參觀示範單位可獲贈5萬A.point積分，消費值等同50元。至於項目買家於購買開放式及一房戶後可獲1,000萬A.point積分，消費額相等於1萬港元。購買兩房戶的買家可獲2,000萬A.point積分，相等於2萬元。購買三房買家可獲3,000萬A.point積分，相等於3萬元。發展商預計此計劃將送出總消費價值不少於150萬元的積分。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，A.point積分除了可以換取現金作購物外，亦可換領商店優惠券及乘搭交通工具等。另項目住客將來亦可通過AlipayHK繳交管理費。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機