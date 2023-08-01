【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流 緊貼科技潮流趨勢

隨着科技的普及、人工智能的出現，全球各行業都步入數碼和自動化的時代，當然物流業也不例外，如電商巨頭阿里巴巴所研發的智能物流機械人「小蠻驢」，配合了人工智能及自動駕駛技術，實現無人快遞派送。

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自動化倉庫 應付電商龐大需求

科技應用於物流操作上，能有效提升配送效率，以及節省人力成本、減少延誤等。本港物流業近年亦積極朝向物流科技化發展，如於電商倉庫引入AGV（自動導向車），運作模式由「人到貨」轉為「貨到人」，大大提高出貨的準確度和速度，為電商提供更快捷、更準確的網店物流支援。

雲端智慧物流平台 實現數碼轉型

配合電商市場的迅速發展，智慧物流平台漸成為電商必備的軟件配套，讓電商能夠即時傳遞、互通及更新、實時追蹤庫存，以及多平台訂單。API系統對接的出現，讓商家不同的網店自動連接到智慧物流平台，由接收顧客訂單、到執貨包裝出貨，整個配送過程都能自動化。現今許多零售企業都同時擁有實體店及網店，智慧物流平台更可協助企業追蹤及監察不同實體店及網店的銷售、補貨、倉存等情況，按需要及時作出調動。

走先於市場，更要不斷優化和增加符合電商需要的功能，如近年推出的自動報價和商業發票自動生成功能，讓電商能即時計算和獲取報價，並能簡化人手程序，將編製商業發票的程序自動化。當上傳國際訂單至系統時，系統將自動編製相應的商業發票。客戶無需再花額外時間為每張訂單填寫發票，簡化了電商寄貨到海外清關時的程序。

本地電商物流業積極投入研發新技術，運用新科技提高電商物流的效率和服務質素，同時亦期望長遠能降低營運成本。配合大數據、人工智能等的應用，相信能加快成為以科技導向的行業，推動電商市場更蓬勃的發展。

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作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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