▲ 【恒生業績】恒生：下半年淨利息收益率料溫和上升 全年淨利息收入優於去年 對港前景審慎樂觀

恒生 （00011） 上半年淨利息收入大增42%，財務總監蘇雪冰指，下半年淨利息收入表現，將取決於港元拆息會否進一步上升或保持高位，以及定期存款市場競爭是否維持激烈，目港元拆息維持於5厘以上，而且美國聯儲局強調不會減息，故她預期2023年淨利息收入會優於2022年。

恒生行政總裁施穎茵表示，港元拆息於高位徘徊，基於美息可能維持於現水平或再有上升空間，市場又預期下半年才會減息，故此下半年淨利息收益率料會溫和上升。

經濟不明朗影響企業及個人貸款需求

恒生上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%至19.24億元，施穎茵指，恒生已就內房貸款作出相關降風險措施，並對有關貸款持保守取態，作出適當撥備，預期今年信貸損失及其他信貸減值提撥會低於去年水平，而內地陸續推出不同刺激措施，相信成效需時顯現。

談及經濟前景，施穎茵指，本港零售消費者的消費支出放緩，而且訪港旅客數目未回到疫情前，但上升勢頭未變，故對前景持審慎樂觀態度。內地方面，她認為，內地第二季經濟增長動力放緩，整體經濟不明朗因素高，影響企業及個人貸款需求，預期下半年貸款增長仍有一定壓力。

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記者：陳韻妍