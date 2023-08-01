【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%

本港防疫措施全面解封後首個動漫電玩節（動漫節）在上周五（28日）揭幕，有參展商指今屆動漫節的整體人流比預期好，通關亦為展覽帶來不少遊客，料銷量有望升約20%。

【動漫電玩】香港動漫電玩節今揭幕 展商樂觀可增長兩成銷售

孩之寶香港區公關華振傑表示，就其觀察發現，由動漫節開幕首日起，每日都人流均繁多，尤其是剛過去的星期六、日，不少市民需要排隊約3小時才能成功進入會場。大會另設親子、旅客通道，疏導了部分指定人士，

可想而知，（人流）比去年增加30%是有過之而無不及的。

他分析，今屆動漫節在解除各種防疫措施的情況下，如疫後動漫嘉年華般，吸引更多本地人前往。加上香港全面通關，更有深圳旅客專程來港逛展。另透露，雖然今屆到場市民的人均消費沒有太多增長，但在強勁的人流增長帶動下，銷售亦理想。

Herocross市場營銷經理李先生表示，為迎合近年市場趨勢，今屆參展以推銷玩具盲盒及其原創IP產品為主。在展位的人流增長達約10%的帶動下，銷售額在今日（1日）早上亦已增長約10%，原創IP產品與大品牌IP產品的銷量各佔一半。另有計劃在最後一日推出額外展場優惠，預計有助將銷售增長提升至20%。

▲ Herocross市場營銷經理李先生指，計劃在最後一日推出額外展場優惠，預計有助將銷售增長提升至20%。（湯致遠攝）

現場表演日日新鮮 增平日人流

專售毛公仔的加寶禮品屋負責人卓先生則分享，花約17萬元租得是次參展的3個相連攤位，在政府提供的資助下，實際租金便宜了逾一半，現亦已回本。加上大會每天安排的舞台表演均有所不同，吸引市民於不同日子入場。

昨日有一個虛擬偶像在台上辦演唱會，令現場氣氛十分熱鬧。生意竟比星期六、日好，料多近2至3成。

他續指，今屆動漫節攜同子女前來的家長眾多，為店鋪帶來不少生意。以往在門市較難賣出、與動漫電玩相關的角色公仔在展內大受歡迎，消費金額由數百至數千元不等，平均每人買約一至兩個公仔。其中以《鬼滅之刃》、《海賊王》、《間諜家家酒》的安妮亞最受追捧。

還有初音，我們帶了約100件過來，第二天便售罄了。

▲ 加寶禮品屋負責人卓先生分享，在政府資助下，參展攤位租金不算昂貴，並已回本。（湯致遠攝）

設同人祭 推動同人文化

本著日本Comic Market以同人文化為中心的精神，今屆動漫節繼續設有「創天綜合同人祭」，創造一個以接納不同類型表現者作品，及持續發展同人文化可能性的新平台。其中第二年參展的GL02檔主陳小姐表示：

預期人流會多，但實際是更多。

當中包括操不同語言的旅客。另透露以Vtuber角色為題的小型立牌最受觀迎，人均消費約100元。

她表示，展覽整體的氣氛不俗，有助更多人接觸相對較為小眾的同人文化。惟引述朋友意見指，對一些書商如「角川」近年卻陸續不再參展，感到可惜。

▲ 同人祭GL02檔主陳小姐稱，參展可助更多人接觸同人文化。（湯致遠攝）

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記者：殷凱怡

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