澳洲央行8月不加息 利率維持在4.1%水平 市場料新央長將減息

澳洲央行周二（1日）連續第二個月將利率維持在4.1%的水平，稱過去的加息正在為需求降溫，但仍警告稱可能需要進一步收緊政策以抑制通脹。

在結束8月份的政策會議時，澳洲央行（RBA）基本維持了上一季度的經濟前景不變，預測到2025年末，總體通脹率將從目前的6%回到2%-3%的目標範圍內。

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鑑於最近的數據顯示通脹已連續第二個季度放緩，且消費者支出正在走軟，市場傾向於一個穩定的結果。然而，經濟學家們對這一結果的意見分歧較大，《路透社》調查的36位經濟學家中有20位預計將加息。

目前，掉期交易暗示年底前收緊的風險約為 13 個基點。

即將離任的央行行長洛威（Philip Lowe）重申，利率上調正在為需求降溫，並將繼續這樣做，本月的暫停將再次為評估利率跳升400個基點的影響提供時間。

洛威說：「近期數據表明，通脹率將在預測範圍內回到2%-3%的目標區間，產出和就業將繼續增長。令政策制定者感到寬慰的是，第二季度總體通脹的放緩幅度超出預期，而6月份的零售銷售額則創下了今年以來的最大降幅。」

分析師稱，由於市場懷疑加息可能已經完成，即將於9月上任的行長布洛克（Michele Bullock）將負責引導放緩的經濟並實施任何降息措施。

洛威還刪除了任何有關軟著陸的 「狹窄」路徑的提法，即通脹放緩而失業率不會大幅上升。

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事實上，經濟增長已經放緩至不太理想的水平，澳洲央行預測明年的經濟增長率將放緩至1.75%，2025年的平均增長率將略高於2%，而明年年底的失業率將上升至4.5%，與之前的估計基本持平。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）周二曾預測澳洲央行將加息至4.35%，現在預計澳洲央行將在今年較長一段時間內按兵不動。

澳洲央行高級經濟學家貝琳達-艾倫（Belinda Allen）表示：「雖然澳洲央行仍有緊縮傾向，但我們預計再次加息的門檻很高。央行需要在經濟數據出現上行驚喜的情況下才會改變對前景的評估。」

澳洲國民銀行（National Australia Bank）和高盛（Goldman Sachs）（GS）目前都認為 11 月份將加息一次，使現金利率達到 4.35%，而之前的預期是加息兩次。

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責任編輯：張瑋婷