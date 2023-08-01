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【職場熱話】女HR因人工低想轉行法律界 網民：IT業做得久可與律師同價

理財智慧 16:06 2023/08/01

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薪酬是打工仔最在意的一頂，當面對人工低、升遷機會小的工作時，你會想要轉工以尋求更好的發展嗎？近日，有網民在網上討論區發文，指自己畢業後在人事部工作好幾年，發現升遷機會不大，考慮轉換跑道。樓主想要做律師，但對學費和難度有所顧慮，因而詢問網民意見。網民都不建議她投身法律界，反而建議她讀IT的編程課程和考政府工。

【理財個案】已退休6旬婦獨居50年唐樓 搬至長者屋是惟一選擇?，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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【職場熱話】1.3萬請唔請到應屆畢業大學生？網民：2017年畢業已經叫價1.5萬，詳見【下一頁

    有網民建議樓主入行資訊科技業「當然是讀編程課程加入IT更好，做3個月人工就有2萬多，做多一兩年就能跳上3萬至4萬，再多做久點，更可能可與律師同價。」網民補充，「編程課程讀完還算容易入行的，和這課程本身就預計大家不是理科，所以不管是不是文也無所謂，肯讀就讀得好，但入行時要有心理準備，別人會以畢業生的價位聘請你。」網民表示在人工方面，「2萬也不算難拿，不過人工想再上，就看你會不會繼續學習了。」

    陳易希助推動港發展成Web3樞紐加密貨幣 旗下電子錢包TALK+申請虛擬資產服務提供商牌照，詳見【下一頁

    該位網民提醒，「如你真想轉行IT，又沒有興趣追新科技的話，也不是沒有出路的」，又建議「可以做專案經理，負責催人和跟進進度」、「也可以做才招聘的職位，找找IT人材」、「也可以做IT合規主任（ compliance ），但這個工作類似讀法律。」網民指，以上是一般IT對文科友善的職位，雖說沒有IT技術職位般受歡迎，但人工上3萬都算容易，這幾項職位也都不用讀程式設計課程，不過也不保證必然入行。

    【可持續調查】 67%港澳消費者一年只買三件或以下可持續時尚產品 不購買主因原來係呢樣，詳見【下一頁

    亦有網民反對樓主進修法律「別傻了，律師不是讀幾個禮拜幾個月就能做的。」有網民建議樓主「考政府工的行政主任吧」，不過樓主就回應「試了2次都沒有錄取通知，第1次連最終面試都沒有。」

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    撰文 : 陳美鳳

    大學 畢業 工種 行業 薪酬待遇 全職 香港 網上討論區

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