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【內房配股】 雅居樂折讓逾18%先舊後新配股 股價一度急瀉近兩成

股樓投資 15:55 2023/08/01

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雅居樂集團（03383）集團連番發布重要消息。雅居樂昨晚（7月31日）先發盈警，預料今年上半年將錄得盈轉虧，主要由於人民幣貶值導致外匯虧損達8至10億元人民幣；到今早（8月1日）集團再宣布以先舊後新方式配股，淨籌資約3.87億元，用作償還債務和一般企業用途。

同場加映﹕【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

是次配股配售價為1.13元，較昨日收市價1.38元折讓18.1%，配售最多3.46億股，佔擴大後股本約6.86%。交易完成後，大股東持股將由52.19%降至48.61%，並設下90日禁售承諾。消息公布後，股價應聲急插，低開14.5%後，一度插水近兩成至1.11元，失守配售價，最新報1.14元，仍大跌17.4%，成交額6.9億元。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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雅居樂指出，配股為公司籌集額外資金，以鞏固財務狀況及擴大股東與資本基礎。另外，集團指，今年預售總值為282.3億元（人民幣，下同），較2021及2022年的753.3億和394.5億元為少；今年的銷售建築面積為189.1萬平方米，而2021及2022年則分別為484.8萬及307萬平方米。

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記者：郭秀慧

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盈警 港股 雅居樂集團（03383） 配股

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