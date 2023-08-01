  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

iMTV＋ 19:30 2023/08/01

分享：

分享：

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

其他股評時段:

00:53 今日市况
02:40 留意A股
03:25 政治局會議
11:09 恒生指數
15:24 刺激內需20條
22:48 未來1至2星期看微觀
27:23 02269 藥明生物
28:53 00005 滙豐控股
36:25 02888 渣打集團
37:07 相關銀行股可憧憬
38:17 賭股
42:30 03998 波司登
45:29 02380 中國電力
47:08 09979 綠城管理
51:19 09868 小鵬汽車
54:08 01211 比亞迪
58:12 02130 嘉泓物流
01:01:04 02318 中國平安

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
2023/07/25
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼
2023/07/18
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同
2023/07/11
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示
2023/07/04
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法
2023/06/27
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法
港股 比亞迪 汽車 中共中央政治局 電力 指數 政治 滙豐控股（00005） 運輸 銀行

上一篇文章

【京東9618】京東澄清無意 收購永輝超市

下一篇文章

新元朗中心三房788萬售　元朗區7月僅錄59宗成交　創近4年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
復牌後股價暴跌61% 傳恒大汽車引入戰略投資者 集資5億美元
復牌後股價暴跌61% 傳恒大汽車引入戰略投資者 集資5億美元
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍
海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍
【放假好去處】大埔三門仔海濱單車徑開通 沿途可飽覽船灣避風塘景色
【放假好去處】大埔三門仔海濱單車徑開通 沿途可飽覽船灣避風塘景色
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款