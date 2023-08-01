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拆解微軟業績與展望

股市 15:48 2023/08/01

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自上周開始，美國重量級科網公司陸續公佈業績，微軟（美：MSFT）、谷歌（美：GOOG）和META（美：META）已公布業績。我們對此三間公司的業績也有解讀，而本次為大家挑選本欄「愛股」 微軟進行業績解讀。儘管三間公司中，微軟公佈業績後股價的表現最為落後（三間只有它一間是錄得負回報），但長線仍然極具潛力。

微軟最新一季的營收為562億元（美元，下同），增長8%，高於市場預期的555億元；淨利潤為 201 億美元， 換算為攤薄每股盈利為 2.69元 ，增長21%，市場預期2.55元；收入和盈利都是高於市場預期。

分部業務方面，增長動力引擎的雲業務收入為240億元，增長15%，也略高於市場預期的238億。而雲業務內市場最關注的Azure業務收入就增長26%。

業績優於市場預期，管理層卻對未來業績的指引作出保守預測。預測新一季的增長，特別是Azure業務增速，跟這一季近乎相同（本季26% VS 預測新一季25%至26%）。市場憧憬借助AI而來的爆發式增長動力不再，這就是為什麼股價在業績後的首個交易日跌近4%了。

Copilot收費進取　僅一成大公司有能力付出

另一方面，藉著整合ChatGPT 技術，OFFICE 軟件的企業版Office 365 Copilot 在7月18號宣佈月費定價為每月30美元（一年費用360美元，完全沒有折扣），是原有定價的一倍以上，對擁有龐大企業用戶的微軟來說，理應能大幅增強收入的增長動力。但細想之下，其實這進取的加幅收費，明顯是針對較能付出高昂費用、對加價較不敏感的「大公司」客戶的。

然而，我們根據Enlyft的調研，在企業訂閱用戶中，從員工數量看，只有9%用戶員工數量為1000人以上；從年收入看，超過1000萬美元的客戶，也就只有13%。換句話說，符合付出高昂費用的「大公司」，原來就只有區區10%左右，此次因為整合AI而提價的策略，對營收的提升作用，可能沒有想像中的多。

微軟AI故事難大力吹捧

由於OPEN AI 的火熱，市場早已「進取」預計微軟在AI研發的投入會較高，但真實的投入還是超出預期。過去一季度，微軟的資本開支增長為30%，達89億美元，超出市場預期10多億，金額也是歷來最多！ 然而，展望新季度，管理層表明這數字還將「持續增加」。在短期未看到收益有力從AI中有力轉化、卻持續為公司帶來支出壓力下，吹捧已久的「AI增長故事」似乎較難再在股價如此高昂下繼續大力吹棒，難怪股價即時應聲下挫了。

微軟股份部署

然而，微軟管理層的經營能力多年來已證明是非常具遠見，本人認為微軟是美國乃至全世界來說，少數能夠真正將AI相關技術化作強勁收入的一間公司，短期一、兩季的增長放緩，並不應該視作「幻化成空」，反而藉著本輪調整，可以考慮於低位收集。

從技術分析看，微軟本輪升浪於316~320曾經出現裂口，進取的長線投資者可以考慮以此位進行吸納；若然保守一點，另一較值得吸納的位置，將會是100天線的309元或心理關口300元。若然跌穿292.8，則顯示已從最高位下跌20%，反映整體大市基本因素可能有變，需先止損離場觀望。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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