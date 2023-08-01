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薄扶林豪宅盤命名MOUNT POKFULAM　宏安：設軍事級保安系統

股樓投資 16:09 2023/08/01

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雖然樓市正在調整，但有發展商趁機推出豪宅應市。由宏安地產（00143）及錦華實業集團合作發展、位於薄扶林道的豪宅項目，剛公布命名為MOUNT POKFULAM。宏安地產執行董事程德韻表示，項目共提供7幢洋房，各自坐擁獨立地段門牌，預計將成為今年豪宅市場矚目新貴。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩說，MOUNT POKFULAM每幢洋房配備私人花園、獨立車庫、私人泳池、升降機。此外，洋房每層的層與層之間高度達4.5米，而項目設有頂尖國際級三重保安防綫，包括軍事級保安系統Ｄ-fence，由外到內提供嚴密保護，室內則引進最先進的家居系統。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟說，項目交通便利，瞬間連接大灣區及國際都會，適合經常往返中港或出國的商人及專業人士。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 薄扶林 宏安

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