薄扶林豪宅盤命名MOUNT POKFULAM　宏安：設軍事級保安系統

雖然樓市正在調整，但有發展商趁機推出豪宅應市。由宏安地產（00143）及錦華實業集團合作發展、位於薄扶林道的豪宅項目，剛公布命名為MOUNT POKFULAM。宏安地產執行董事程德韻表示，項目共提供7幢洋房，各自坐擁獨立地段門牌，預計將成為今年豪宅市場矚目新貴。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩說，MOUNT POKFULAM每幢洋房配備私人花園、獨立車庫、私人泳池、升降機。此外，洋房每層的層與層之間高度達4.5米，而項目設有頂尖國際級三重保安防綫，包括軍事級保安系統Ｄ-fence，由外到內提供嚴密保護，室內則引進最先進的家居系統。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟說，項目交通便利，瞬間連接大灣區及國際都會，適合經常往返中港或出國的商人及專業人士。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機