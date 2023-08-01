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【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升19.1%及17.8%

商業 15:45 2023/08/01

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政府統計處將於今日發表6月份的零售業銷貨額數字，市場預期零售業總銷貨價值及數量分別上升19.1%及17.8%，兩者均稍高於5月數字。

【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一

2023年5月的零售業總銷貨價值較2022年同期上升18.4%。總銷貨數量的臨時估計較2022年同期上升16.5%。

在2023年五月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較2022年同月下跌3.7%。2023年四月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌13.2%。與2022年同期比較，2023年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.6%。
 
扣除其間價格變動後，2023年五月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升16.5%。2023年四月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升13.1%。與2022年同期比較，2023年首五個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升19.2%。

【大阪世博】大阪世博門票目標售出2300萬張　預留700萬張予企業及政府

責任編輯：李智賢

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【ET贏商有計】74年老品牌疫後褪變 一條龍廚房方案攻港澳市場
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