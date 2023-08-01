【香港經濟】私人消費及服務貿易維持增長 政府預估次季經濟增長1.5%

政府統計處公布，根據預先估計數字，本港今年第二季本地生產總值較去年同期上升1.5%。本地生產總值持續擴張，主要由於私人消費和服務貿易均維持穩健增長，經季節性調整，今年第二季本地生產總值按季下跌1.3%。

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第二季私人消費開支繼首季上升13%後，按年升8.5%；政府消費開支繼首季上升1.3%後，第二季按年跌9.6%。第二季本地固定資本形成總額按年跌1%，首季則升7.9%。貨品出口總額繼首季跌18.9%後，第二季按年跌15.3%。貨品進口第二季跌16.1%，首季跌幅為14.6%。服務輸出方面，第二季按年上升22.6%，較首季16.6%的升幅明顯加快。服務輸入繼首季升20.7後，第二季升30.2%。

政府表示，在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍是經濟增長的主要動力。訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。

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此外，勞工市場情況改善，加上政府採取多項措施鞏固復蘇動力，將為私人消費提供額外支持。不過，由於環球經濟增長放緩影響外部需求，貨物出口將繼續承受巨大壓力。

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撰文：鄭日棱