英國房價創下2009年以來最大跌幅 7月房價按年跌3.8%

英國抵押貸款機構Nationwide上周五（7月28日）表示，由於利率上升對房地產市場的拖累加劇，截至7月份的12個月內，英國房價創下2009年以來最大跌幅。

Nationwide 表示，與去年 7 月份相比，平均房價下降了 3.8%，而 6 月份的年降幅為 3.5%。

這一數據與路透社對經濟學家進行的民意調查所得出的共識一致。房價月環比下降0.2%。

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這項調查與其他房地產市場調查一致，都表明利率上升導致房地產市場活動疲軟，而利率上升已將購房者和尋求再融資的現有抵押貸款者的抵押貸款利率推高至6%以上。

Nationwide首席經濟學家加德納（Robert Gardner）表示，按目前的利率計算，20%存款的典型首次購房者的抵押貸款支出將佔其實得收入的43%，高於一年前的32%。

Gardner說：「這種具有挑戰性的負擔能力狀況有助於解釋為什麼最近幾個月住房市場活動一直低迷。」

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路透社調查的經濟學家認為，英國央行本周四（3日）有望將銀行利率從5.0%上調至5.25%，這將創下2008年以來的最高借貸成本。

英國央行周一（7月31日）公佈的數據顯示，6月份抵押貸款審批量意外跳升，儘管大多數經濟學家認為房地產市場的低迷還有待時日，英國央行自2021年底以來的大部分加息措施尚未對經濟產生影響。

Gardner仍表示，房地產市場的相對軟著陸是可以實現的。他指，雖然短期內經濟活動可能會繼續低迷，但健康的名義收入增長率，加上適度降低的房價，應有助於在一段時間內提高住房負擔能力，特別是如果抵押貸款利率在銀行利率達到峰值後趨於緩和的話。

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記者：張瑋婷