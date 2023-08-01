▲ 【HSBC業績】滙豐祈耀年：對小型併購機會持開放態度 Innovation Banking業務繼續盈利

HSBC滙豐 （00005） 早前將收購得來的英國矽谷銀行改名HSBC Innovation Banking，集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）今在業績電話會議中表示，收購前該業務已有盈利，該業務在第二季仍然盈利，而在收購後首3個月該業務的新客上客量，更較收購前3個月上客量為多。

祈耀年指，對該業務的表現感到很滿意，亦對該業務充滿信心，該業務正於美國、香港展開運作，並於香港和以色列招募隊伍，認為未來有增長的機會。

祈耀年又提到，若市場上有小型公司能為集團的策略帶來產品和能力，集團對進一步併購這些小型公司的機會持開放態度。

計劃出售加拿大業務方面，集團財務總監艾橋智（Georges Elhedery）稱，交易仍待監管機構批准，完成後會額外派一次性特別股息21美仙，估計明年上半年派發。撤出俄羅斯業務方面，祈耀年表示，仍待監管機構批准，期間繼續運作有關業務，但致力完成出售該業務。

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記者：胡學能