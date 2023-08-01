▲ 日本央行意外調整寬鬆政策 解構日圓不升反跌之謎

上周五日本央行意外調整收益率曲線控制政策，原來5%國債上限不再是硬指標，取而代之央行只會在1%水平出手購債，日央行強調有關調整只為增加政策靈活性，與貨幣政策正常化無關。然而，市場認為此舉無異於將債息上限調高至1%，日債息率一舉上破0.6%，觸發日央行在周一進行額外購債行動。外匯市場激烈波動，日圓最終在138水平附近扭轉升勢，並反覆下挫倒跌至142以上水平。

日本央行口頭上維持鴿派立場，但實際行動與收水並無太大差別。日本央行不再在現水平大舉購債，日本債息衝高屬意料之內。然而，日圓不升反跌卻有違基本分析，一般而言，央行收緊政策債息上揚理應為貨幣帶來支持。

日圓料走弱至145水平

筆者認為，匯市反應與政策預期有關，部份投資者揣測，日圓疲弱導致日本央行出招調整政策。現時，日本央行政策已經出台，短期內再出招的機會不大，等於掃除日圓反彈的不確定性，儘管年內日債息有望升至1%，年內美日息差仍然巨大，買入美元兌日圓的套利交易重新進場，導致圓匯飆升。筆者認為，現時美元兌日圓向上動力強勁，在到達145的干預水平前仍有一定上升空間。

註：截至8月1日下午3時25分，美元兌日圓為142.68水平。

編輯：姚卓然