【滙豐業績】 滙豐上半年列帳基準稅前利潤升1.5倍 擬進一步展開最多20億美元回購

滙豐控股（00005）公布截至今年6月底止中期業績，列賬基準除稅前利潤按年升146.7%至216.57億美元，高於市場預期；列賬基準收入按年增長50.2%至368.76億美元。其內，淨利息收益率為1.7%，上升46個基點；淨利息收入182.64億美元，按年升36.5%，淨利息收入增長主要受惠於利率上升。

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期內，每股盈利為0.86元（美元，下同）。集團計劃進一步回購最多20億元股份，並宣布派發每股10仙的中期股息。股價績後飆升，高見66.7元，最多升2.3%，最新報65.95元，升1.2%，成交額17.8億元，再創逾4年高位。

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鑑於利率前景樂觀，滙豐已將2023年全年淨利息收入預測上調至350億元以上。集團目標2023至2024年實現約15%的有形股本回報率，不包括重大收購和出售的影響。另外，集團將繼續嚴控成本，繼續將今年營業支出增長目標定為約3%，當中不包括貨幣換算差額和須予注意項目的影響，以及惡性通脹經濟體去年業績按固定匯率重新換算的影響，亦不包括收購英國矽谷銀行，以及相關國際投資的影響，因該等影響將導致營業支出增加約1%。

滙豐行政總裁祈耀年指，集團面對的最大挑戰仍然是外圍環境不明朗因素，包括通脹高企、英國房貸市場風險，以及中國經濟復甦步伐不及預期。不過，他表示，世界各地業務均普遍錄得利潤，淨利息收益表現強勁，加上持續嚴控成本，推動環球業務收入增長。

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記者：郭秀慧