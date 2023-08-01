曾淵滄：美國料明年減息

又再加息了，美國聯儲局於美國時間周三（26日）決定再加息0.25厘，受聯繫滙率的影響，香港也得加息。幸好，這次加息可能是加息期的最後一次，再加息的機會不大。因此聯儲局這次的加息，是壞消息也是好消息。

當然，為了壓抑通脹，聯儲局的官員絕對不會公開說不會再加息，只會說將來是否加息得看經濟數據。所謂經濟數據，主要是通脹及經濟增長率。過去許多年，聯儲局經常在新的美國總統上任的第二年加息，第三年、第四年減息。但是，今年是總統任期的第三年，聯儲局仍然加息，並暗示今年內不會減息，為甚麼？

刺激選情通脹次之

原因是過去的加息，只是為了將來減息而加息，即無加息就無空間減息。但是去年加息的另一個重要原因，是美國通脹率創40年新高，一度高過9.5%，遠超過聯儲局訂下的2%目標。所以，今年的確可能無法減息。但是，明年估計還是要減息，因為明年總統大選，若不減息導致經濟衰退，影響拜登（Joe Biden）選情。將來不論誰當總統，都不可能再任用這批「出賣」總統的聯儲局官員。因此就算明年通脹率壓不下至2%水平，依然有很大機會在明年減息。

當然，一日不減息，供樓者就得付更多的錢供樓，是很肯定的。一定有些人，特別是在3、4年前美國零息的時候買樓的人，當時香港正處於超低息的時候，這些人在超低息時買樓，沒有為大幅加息做準備，現在的確面對巨大的壓力。

商業投資者更得面對樓價下跌，銀行削減貸款額的壓力。因此，短期內香港樓價再下跌的壓力仍很大。今年首4個月，不少人憧憬香港與內地通關後，內地居民會大量湧入香港買樓。

但是4個月過去，終於失望。內地經濟不穩，也失去前來香港買樓的興趣，要耐心地等待內地經濟恢復活力，內地居民才會恢復到香港買樓的熱潮。

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等待刺激措施落地

好消息是，7月24日中共中央政治局開會，決定努力刺激經濟，香港股市已經起立竿見影的作用，馬上炒起。樓市則要再耐心地等一等，等實際的刺激經濟措施落地，經濟真的復甦，才有推動香港的樓價上升。是的，樓價不論升跌，總是落後於股市數個月。

每個人都希望在樓價最低的時候買樓，但是，樓價最低時，供應也很少，地產發展商會收起新盤不賣。香港地產商財力雄厚，有財力按住新盤不推出市場，等待減息，等待樓價再度上升。今年首4個月，樓價回升，是本地新樓盤大量推出的時期。近期，樓價再求回落，新樓盤也少了。

新樓盤供應少，可以買二手樓，但是，二手樓討價還價是一門學問，經驗不足的普通人，不一定能買到便宜貨。

節錄自第823期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。