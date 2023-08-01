【中美關係】美商務部長雷蒙多據報擬8月下旬訪華

▲ 【中美關係】美商務部長雷蒙多擬8月下旬訪華

中美關係持續緊張，拜登政府近期多次尋求與北京接觸，外電最新報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計劃在8月下旬訪華，倘若成事，將是6月起拜登政府第四位高官訪問北京。

彭博引述消息指，雷蒙多計劃在8月21日當周訪華，惟日期尚未最終敲定，行程也可能有變動。報道又稱，雷蒙多對此次訪問有猶豫，因為當局尚未清楚此次行程會為美國企業帶來什麼成果。

自6月以來，先後有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部部長耶倫（Janet Yellen）及總統氣候特使凱瑞（John Kerry）訪華。

美國商務部新聞辦公室拒絕就雷蒙多訪華時間及討論議題作回應。

雷蒙多曾在上周接受外電訪問時透露，計劃今年晚些時候訪問中國，惟具體日期和安排仍在計劃中。與此同時，她在參加美國智庫的一場活動時，指美方在各領域需要與中國開展業務合作，但同時須保護攸關美國利益的事情，兩者均需兼顧。

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記者：伍鍵文