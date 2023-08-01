  • 31°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】美商務部長雷蒙多據報擬8月下旬訪華

股市 16:31 2023/08/01

分享：

分享：

【中美關係】美商務部長雷蒙多擬8月下旬訪華

中美關係持續緊張，拜登政府近期多次尋求與北京接觸，外電最新報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計劃在8月下旬訪華，倘若成事，將是6月起拜登政府第四位高官訪問北京。

彭博引述消息指，雷蒙多計劃在8月21日當周訪華，惟日期尚未最終敲定，行程也可能有變動。報道又稱，雷蒙多對此次訪問有猶豫，因為當局尚未清楚此次行程會為美國企業帶來什麼成果。

自6月以來，先後有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部部長耶倫（Janet Yellen）及總統氣候特使凱瑞（John Kerry）訪華。

美國商務部新聞辦公室拒絕就雷蒙多訪華時間及討論議題作回應。

雷蒙多曾在上周接受外電訪問時透露，計劃今年晚些時候訪問中國，惟具體日期和安排仍在計劃中。與此同時，她在參加美國智庫的一場活動時，指美方在各領域需要與中國開展業務合作，但同時須保護攸關美國利益的事情，兩者均需兼顧。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

相關文章：

【中美關係】就美國擬增加對華投資和芯片限制　中國駐美大使謝鋒：中方不會袖手旁觀、必作回應

【中美關係】美財長耶倫：期望與中國在共同關注領域展開合作

記者：伍鍵文

貿易戰 外交 拜登 美國 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%至9.82億元　息維持15.94仙　未來數月燃料調整費料續回落

下一篇文章

【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利增1.3倍　次季為內房提撥3億美元、艾橋智：維持全年潛在提撥10億估計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【港股市況】滙豐績後抽升近2%、恒生挫逾2%　恒指全日跌67點力守兩萬關　信義光能插一成（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後抽升近2%、恒生挫逾2%　恒指全日跌67點力守兩萬關　信義光能插一成（不斷更新）
【美股期貨】美匯指數登上102水平　道指期貨跌1點（不斷更新）
【美股期貨】美匯指數登上102水平　道指期貨跌1點（不斷更新）
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款