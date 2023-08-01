【大行報告】以更好增長前景跑贏國企同行 美銀證券首予建發國際「買入」

美銀證券表示，在國企市場份額持續快速增長的趨勢下，建發國際（01908）以更好的增長前景跑贏，未來三年合同銷售複合年均增長率料達14%，純利複合年均增長率料達18%。該行首予其「買入」評級，目標價26元。建發國際周二（1日）收報21.45元，升幅1.2%。







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該行指出，公司地域擴張潛力大，且更為積極的土地收購，均支持公司盈利增長。此外，與其他可能缺乏管理層激勵措施的國企不同，建發國際向管理層授予7.8%的激勵股份。







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該行亦指，建發國際受惠於內地放寬樓市限購的國策，估算二線城市潛在放寬限購可提振該公司合約銷售達6%。

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記者：鄭昊彤