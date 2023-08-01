【大行報告】野村：開支控制進度遜預期 下調微創醫療目標價至17.95元

野村表示，對微創醫療（00853）今明兩年收入預測大致維持不變，不過有鑑其開支控制進度比預期慢，將對公司今明兩年虧損預測擴大0%及18%，維持「中性」評級，以現金流折現率計，目標價由23.24元降至17.95元。微創醫療周二（1日）收報15.36元，跌幅1.4%。



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該行對其今明兩年收入預測比市場預測輕微低出各1%，虧損預測則較市場預測分別高出44%及55%，有較明顯的悲觀預期。





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考慮到內地上半年需求在低基數下復甦，該行估算其今年上半年銷售按年升20%至4.85億美元，虧損收窄12%至2.23億美元；按分部看，該行料其心血管設備銷售按年增9%至6,600萬美元。

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記者：鄭昊彤