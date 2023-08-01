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【異動股】促銷四天內App銷售額破1.1億元人民幣 東方甄選股價漲7.4%

股樓投資 16:16 2023/08/01

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據《北京商報》周日（7月30日）報道，東方甄選促銷首三天中，東方甄選App銷售額分別是1750萬元（人民幣，下同）、3000萬元及3200萬元，7月29日單日銷售額3,500萬元，而開啟促銷4天內銷售額已破1.1億元。東方甄選（01797）周二（8月1日）股價最高見42.5元，最多升12.4%，至收市報40.6元，升幅7.4%。

 

 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

 

東方甄選早前決定延長原計劃為期三天的優惠期，將App自營產品85折促銷活動，延長兩天至周一（7月31日）結束，公司亦曾表示促銷期內有可能遇到較嚴重的缺貨情況。


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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東方甄選上周五（7月28日）公布其促銷第二天銷量時，已刺激股價大漲近三成至38.9元，至周一（7月31日）稍有調整，收市報37.8元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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