【HSBC滙豐業績】滙豐艾橋智：每季檢視是否加推回購　祈耀年：滙豐香港貸款增長回復或等明年

HSBC滙豐 （00005） 宣布再推20億美元股份回購，冀在3個月內完成。集團財務總監艾橋智（Georges Elhedery）在業績電話會議中表示，集團在可見未來將繼續保持資本生成能力，希望今明兩年繼續進行滾動式回購，集團每季都會檢視是否加推回購。

第2季業績前景指引上調2023和2024年度有形股本回報率（ROTE）目標至15%水平，意味股息分派有機會較早前定下的ROTE時高。集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，不能就今年末期股息給出指引，但認為可以參考市場共識看法，若將15%有形股本回報率應用到集團業務中，而派息比率為50%，就能看到市場對集團今年派息潛力的看法。他指15%的回報率有一定加減，大概是加或減1個百分點。

內地商業房地產方面，祈耀年表示，該板塊的環境仍有挑戰，但已穩定下來，仍需6至12個月才會見到較明顯復甦。

艾橋智又稱，預期美國年內還可能有一至兩次加息，英國可能還加得多一些，明年可能會減息。當利率下降1厘，集團的淨利息收益敏感度亦會下降，從而為淨利息收益率提供少許緩沖作用。

第2季滙豐香港的客戶貸款錄得按季下降，祈耀年指，部分原因是與整體經濟前景有關，而這亦是全球現象，而這現象部分是高息環境所致，環球包括香港的企業正動用存款以償還貸款，直言可能要等到明年才會見到滙豐香港的貸款增長回復，對今年餘下時間滙豐香港貸款業務審慎。祈耀年亦提到，當明年有機會減息，企業貸款將重臨，屆時會是貸款量幫助淨利息收益增長。

對於滙豐上月底上調港元最優惠利率，艾橋智稱，該調整是反映港元拆息變化，認為當港元拆息回復正常，會同時調整港元最優惠利率和儲蓄存款利率。

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記者：胡學能