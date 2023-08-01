【Google失效】Android警報無法偵測土耳其地震　Google：僅是輔助服務

▲ Google解釋，Android地震警報僅是地震通報的輔助服務，並非用於取代公共警報系統。

Google於2020年宣布，為Android手機推出地震警報系統，並指出會在地震發生前數秒發出警報，讓用家可盡快尋找安全的地方。不過，近日BBC報道就踢爆，該系統在在今年2月發生的土耳其大地震中偵測失敗。其後Google也發聲明解釋，表示Android地震警報僅是地震通報的輔助服務，並非用於取代公共警報系統。

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近日BBC報道指出，Android的地震偵測功能並未如Google對外宣稱般起到效果，並未在第一次地震發生前，警告當地居民；僅有少數人在第二波地震期間，收到Android地震偵測警報。Google系統負責人Micah Berman當時堅稱，地震警報系統沒有失效，但BBC則表示，Google未能提供實際證據證明說法。

在報道刊登後，Google隨即發表聲明，解釋相關事項。Google首先向土耳其發生的地震造成的人員傷亡表示深感悲痛。及後就強調Android 地震警報系統是地震通報的輔助服務，並非用於取代任何公共警報系統。而發生地震期間，許多因素如地震情況和網路連線情況、用戶在半夜或優先考慮個人和家人安全，也可能未注意到警報。

Google補充，將會持續投資，並和自然災害專家合作改進技術，確保用戶安全。

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責任編輯：曾曉汶

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