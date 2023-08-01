特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬

美國前總統特朗普（Donald Trump）即使官司纏身，吸金力仍然驚人，據報今年已接受5,380萬美元捐款（約4.19億港元）。但有指特朗普單在今年內，法律費用已達5,700萬美元（約4.44億港元），完全入不敷支。

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特朗普的聯合募款委員會指出，今年上半年接獲5,380萬美元捐款，冠絕所有共和黨總統初選候選人。然而，美媒Politico分析指，委員會名兩個附屬機構同期訴訟費用亦高達5,700萬美元，暫時虧損約320萬美元（約2,494.7萬港元）。

同時，委員會上半年在其他開支如辦公室租用﹑競選宣傳郵件及數碼咨詢服務等，耗費逾1,700萬美元（約1.33億港元），進一步加大競選團隊的財政壓力。

特朗普旗下的「拯救美國領袖政治行動委員會」（Save America leadership PAC）周一（7月31日）亦發表半年報告，排除向募款委員會轉移費用，上半年支出為約2,440萬美元。

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當中逾2,100萬美元為法律咨詢費，據指分別向近50個不同提供法律工作或咨詢的實體支付費用，其中9間企業收費為最少7位數美元。

不過，即使特朗普身陷法律糾紛亦無阻其支持度。最新民調顯示，特朗普以54%繼續位列共和黨總統初選候選人之首，領先優勢未見明顯收窄。次席屬佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），支持度為17%，其餘候選人無人超過3%。

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責任編輯：吳漢培