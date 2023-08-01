【HSBC業績】滙豐祈耀年：平保建議分拆事件已終結　無意把總部遷出英國

▲ 【HSBC業績】滙豐祈耀年：平保建議分拆事件已終結

HSBC滙豐 （00005） 公布第二季業績後，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受外電訪問時稱，相信平保 （02318） 推動該行探討潛在分拆事宜已經結束。祈耀年稱，股東周年大會（AGM）上表決結果非常清晰，「我相信事件已經過去，從滙豐角度，事情已經結束」。

去年有滙豐股東提出該行應考慮分拆香港上海滙豐銀行等亞洲業務獨立上市，以減輕地緣政治影響，平保被視為主要推手，而且多次表明建議滙豐管理層考慮。

不過，滙豐管理層一直反對分拆建議，而有本地維權投資者在今年滙豐AGM上提出議案要求滙豐定期交代亞洲業務策略檢討、訂下每年股息不少於每股0.51美元的政策，但兩項議案都未能獲得通過。

祈耀年重申，會與股東保持對話。

另外，祈耀年被問到英國政府介入國民西敏寺銀行（NatWest）涉因政見關閉政客銀行戶口事件，會否為滙豐帶來遷冊誘因。祈耀年強調，集團無意把總部遷出英國，未來會繼續把總部設置在英國。

相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期 派息10美仙、擬進一步回購20億美元 績後彈近2%破頂

【HSBC業績】一文看清券商評價滙豐業績 大摩升目標價7%、讚回購力度勝預期

【HSBC業績】滙豐香港上季稅前盈利按年增1.3倍 次季為中國商業地產提撥3億美元

編輯：麥德銘