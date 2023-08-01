【業績速報】百勝中國次季賺1.97億美元 升1.38倍 維持今年開店目標最多1300家

百勝中國（09987）公布，截至今年6月底止，第二季純利1.97億元，升1.37倍；營業額26.54億元，升25%；調整淨利潤1.99億元，按年增長1.37倍。

此外，集團半年純利4.86億元（美元，下同），按年升165.6%；營業額55.71億元，按年升16.2%，派中期息每股13仙。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，必勝客在中國的門店數量超過3,000家，肯德基在上海的門店數量超過500家。隨著上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的擴張目標。雖然內地經濟增長有所放緩，但市場增長速度仍然較快，甚至是一些發達市場的兩倍，因此維持今年開設1,100至1,300新店的目標，整體資本開支介乎7至9億美元。

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在第二季內，集團系統銷售額較去年同期增加32%，其中肯德基（KFC）和必勝客（PizzaHut）分別增加 32%和 30%，不計及外幣換算的影響，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。同店銷售額較去年同期增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%。

截至6月底止，集團門店總數達13,602家，第二季內淨新增422家門店。

於期末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過4.45億會員。2023年第二季度，會員銷售額約佔系統銷售額的66%。

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記者：李兆明