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【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房

理財智慧 14:21 2023/08/02

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不少夫婦喜歡輕奢華風格，今期「精明裝修」分享一對90後購買新單位後，為703平方呎單位大翻新。裝修單位位於青衣灝景灣，業主希望可以打造出符合自己喜好的舒適空間，Home Sweet Home Design Studio負責是次的裝修設計，全屋連傢俬費用共耗資約75萬元。

客廳以白色為主色調，再放置各組儲物櫃。由於客廳呈長方形，設計師因而在電視櫃邊額外加配暗門，防止冷氣不足的問題，而暗門採用凹凸條紋式樣，電視櫃後則採用特色牆紙，塑造輕奢風格，不會只局限於木材或者烤漆。業主二人居住在700多平方呎的單位，空間充足，然而由於夫婦二人不常下廚，故此決定拆去廚房原有的牆壁，改為開放式廚房再加上酒吧台，方便二人在平日簡單用餐。而酒吧台廚房門的位置採用黑框玻璃推拉門，地面玻璃門則採用原子鏡玻璃制作。打開門時便是鏡子，一物二用。

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更改間格增書房及衣帽間

該單位原本有3間臥室，設計師將田其中一間房間拆除牆壁，使之與主臥室相連，空間增加的同時，亦可用作書房及衣帽間。主臥室採用地台床覆蓋，增加收納空間，主人床位置亦可以三邊落床，非常寬敞。

為配合業主鐘情於藍色，整個房間設計均以深色為主色調，床頭位置亦以特色牆紙配塔。主人房再加設特大衣櫃及透明玻璃櫃，方便擺放。另外，書房方面，設計師利用窗台位置制作折疊板，衣帽間的衣櫃以深色為主色調，櫃門採用黑色鋁框灰玻璃門，櫃內更加設照明燈，即使在晚上挑選衣服時亦有充足光綫。

全屋有兩廁所，分別採用兩種截然不同的風格，一個較有格調，另一個則較以白色為主調，各有特色，企浴或浸浴也可分開使用。

資料提供：Home Sweet Home Design Studio 及裝修佬

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責任編輯：陳玉蓮

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